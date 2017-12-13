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Песков отреагировал на заявление США о «подрывной деятельности» РФ
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    Песков отреагировал на заявление США о «подрывной деятельности» РФ

    12:48  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  13 Декабря 2017
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    Песков отреагировал на заявление США о «подрывной деятельности» РФ

    Москва, 13 декабря. Россия не занимается «изощренной подрывной деятельностью» против США, как ранее заявил советник президента США Герберт Макмастер. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Нет, Россия не занимается изощренной подрывной деятельностью против США, это исключительно и абсолютно неверное заявление», — цитирует Пескова РИА Новости

    Пресс-секретарь российского лидера отметил, что заявление американской стороны не основывается на какой-либо конкретной информации. Об этом, добавил песков, можно говорить с абсолютной уверенностью. 

    Напомним, ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия ведет против США «изощренную подрывную деятельность». В Белом доме, комментируя заявление политика, отметили, что Макмастер отлично разбирается в отношениях с зарубежными партнерами.

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #сша #песков #обвинения
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