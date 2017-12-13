Де Мистура не просил оппозицию Сирии менять позицию по поводу ухода Асада

Женева, 13 декабря. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура не просил сирийскую оппозицию на переговорах в швейцарской Женеве каким-то образом изменить свою позицию относительно требования ухода главы САР Башара Асада. Об этом во вторник рассказал представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.

«Нет», — передает слова представителя «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация о том, что де Мистура сообщил делегации оппозиции о том, что правительство САР не собирается вести с ней переговоры.

Середина очередного, восьмого по счету раунда, прошла без участия правительственной делегации. В Дамаске назвали недопустимым требование оппозиции об отставке легитимно избранного президента Башара Асада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать легитимную власть в Сирии.