Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
Новости Сирии
Де Мистура не просил оппозицию Сирии менять позицию по поводу ухода Асада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Де Мистура не просил оппозицию Сирии менять позицию по поводу ухода Асада

    12:39  13 Декабря 2017
    36

    Де Мистура не просил оппозицию Сирии менять позицию по поводу ухода Асада

    Женева, 13 декабря. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура не просил сирийскую оппозицию на переговорах в швейцарской Женеве каким-то образом изменить свою позицию относительно требования ухода главы САР Башара Асада. Об этом во вторник рассказал представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.

    «Нет», — передает слова представителя «РИА Новости»

    Напомним, ранее появилась информация о том, что де Мистура сообщил делегации оппозиции о том, что правительство САР не собирается вести с ней переговоры.

    Де Мистура не просил оппозицию Сирии менять позицию по поводу ухода Асада

    Середина очередного, восьмого по счету раунда, прошла без участия правительственной делегации. В Дамаске назвали недопустимым требование оппозиции об отставке легитимно избранного президента Башара Асада. 

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать легитимную власть в Сирии. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оппозиция #сирия #песков #асад #де мистура
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть