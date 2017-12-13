Украина и лично Порошенко делают все, чтобы СЦКК прекратил свое существование — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность относительно ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра контроля и координации (СЦКК). По словам главы внешнеполитического ведомства, официальный Киев всячески старается саботировать работу этого института.

«Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного центра контроля и координации (СЦКК). Украинская сторона, конкретно лично Президент Украины П.А.Порошенко, выступив в 2014 г. инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам Центр прекратил свое существование», — сказал Лавров, выступая на 24-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

Глава российского МИД особо акцентировал внимание на том, что в случае исчезновения СЦКК вся ответственность за ситуацию ляжет на действующую украинскую власть.

Ранее сообщалось, что украинская сторона максимально ограничила доступ российских офицеров в СЦКК. Более того, украинские солдаты открыто демонстрируют агрессию по отношению к военнослужащим РФ. Так, например, до официальных властей Украины доводилась информация о том, как вооруженные украинские военнослужащие без опознавательных знаков в августе 2017 года провоцировали конфликты с российскими офицерами СЦКК, включая российского генерал-майора Васильченко. В ответ на справедливое замечание генерал-майора украинский солдат ответил нецензурной бранью.

И это далеко не единственная причина, на которой заострил внимание руководитель российского МИД.

«Вызывают глубокое беспокойство попытки «замотать» предметное рассмотрение российского проекта резолюции СБ ООН о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в строгом соответствии с их мандатом. Взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить «Комплекс мер», единогласно одобренный СБ ООН, и решить проблему силой. Об этом, кстати, уже без стеснения говорят киевские власти, включая действующих министров, которые одновременно делают все, чтобы оставить безнаказанными преступления, совершенные в ходе и после государственного переворота», — подчеркнул Сергей Лавров.

Примечательно, что накануне миссия ООН сообщила о количестве жертв в Донбассе с начала конфликта — в результате военных действий погибло более 10 тысяч человек, а ранения различной степени тяжести — более 25 тысяч.

«В общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 35081 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10303 убитых и 24778 раненных», — говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев пытается всеми силами осложнить работу института, который реально работает и фиксирует многочисленные обстрелы Донбасса украинскими войсками.

«Любые структуры, которые способны хоть как-то функционировать и которым удается если не остановить, то хотя снизить количество военных действий против мирного населения республик, являются мишенью для украинской власти, потому что с их точки зрения это недопустимо. Существование этих структур не соответствует их военной стратегии и планам по покорению Донбасса», — отмечает аналитик.

По словам Александра Асафова, Киев пытается предпринять все возможные усилия, чтобы превратить СЦКК в нефункционирующую структуру.

«По их мнению, эта структура должна лишь имитировать свою работу и следовать их указаниям, но очевидно, что сделать у них этого не получается. Структура работает, структура фиксирует обстрелы. Поэтому, естественно, работа СЦКК будет подвергаться жесточайшей критике и попыткам манипулирования, попыткам выдавливания российских офицеров из этого института, чтобы он пришел в естественное для украинской политики состояние и стал частью пропагандисткой машины, которая бы производила необходимый киевским властям информационный продукт как для международного, так и для внутреннего рынка», — рассуждает эксперт.

То есть, говорит Асафов, СЦКК, согласно видению Киева, должен сообщать о «присутствии» российских войск в Донбассе, которые ведут агрессивные боевые действия против «демократической Украины».

«Поскольку СЦКК эффективно выполняет свою функцию, это не устраивает ни Порошенко, ни других представителей партии войны», — резюмировал политический аналитик.

Асафов напомнил, что действия Порошенко обусловлены общими целями и задачами украинской власти и ее западных кураторов. Порошенко пытается обвинить Россию во всех украинских бедах, а американцы стремятся создать максимально возможное количество неприятностей для России, используя для этого украинскую власть.

Эксперт отдельно подчеркнул, что реально работающие механизмы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, будь то минские соглашения, либо СЦКК, будут по возможности игнорироваться и подвергаться различного рода манипуляциям.

Несмотря на все провокации, Асафов уверен, что Россия сохранит свои позиции в СЦКК.

«Россия прекрасно понимает важность этого инструмента и не будет поддаваться на провокации украинской стороны, что бы Порошенко ни говорил. Я повторюсь, существует не так много работающих инструментов, которые могли бы способствовать снижению количества обстрелов ДНР и ЛНР», — подытожил Александр Асафов.

Накануне власти ДНР призвали международных наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на ежедневные обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ.

Александр Асафов напомнил, что ОБСЕ выполняет наблюдательную функцию и не имеет прямой возможности заставить украинских силовиков прекратить обстрелы народных республик.