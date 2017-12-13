Госдума поддержала введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка

Москва, 13 декабря. Президентский законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка принят в первом чтении депутатами Государственной думы.

Как стало известно, размер выплаты будет равен среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года. Те люди, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза, получат право на адресную помощь.

Так, жители Белгородской области получат минимальную сумму, жители Чукотского автономного округа — максимальную. В 2018 году средний ее размер по России будет составлять 10 тысяч 523 рубля, 10 тысяч 836 рублей — в 2019 году, 11 тысяч 143 рубля — в 2020 году.

За выплаты на первого ребенка ответственны органы социальной защиты, Пенсионный фонд — второго.

Напомним, ранее Госдума приняла во втором чтении поправки к Уголовному кодексу, согласно которым в России усиливается ответственность за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.