Сирия сегодня: пункт обеспечения ВМФ в Тартусе могут расширить, США присвоили победу над ИГИЛ

Сирия, 13 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу соглашение о расширении пункта обеспечения Военно-Морского флота РФ в Тартусе. Соединенные Штаты присвоили себе победу над «Исламским государством»1 (деятельность организации запрещена на территории России) в Сирийской Арабской Республике (САР). США работают с РФ и Иорданией над новой зоной деэскалации в САР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зона деэскалации

Соединенные Штаты успешно работают с Иорданией и Российской Федерацией по созданию зон деэскалации в Сирии. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете.

«Мы успешно работаем с Иорданией и Россией в Сирии по созданию зон деэскалации, чтобы предотвратить возобновление гражданской войны», — сказал он.

Расширение

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения между Москвой и официальным Дамаском о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

«О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики», — опубликовано название документа в электронной базе Государственной думы.

Присвоение чужой победы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился победы над боевиками террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследуют террористов и в других регионах мира.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал объявить новую стратегию национальной безопасности, которая будет включать четыре главных пункта: защиту народа Соединенных Штатов, продвижение благосостояния страны, продвижение американского влияния и «сохранения мира посредством силы».

Заявление президента прокомментировали и российские политики. Они выступили с резкой критикой заявления Дональда Трампа.

«Мы победили ИГ1 в Сирии». Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп», — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter, добавив, что американцам стоит прекратить «приписывать себе чужие победы».

Как ранее сообщала «Газета.ru», 6 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что САР полностью освобождена от террористов «Исламского государства». Кроме того, 11 декабря президент Путин посетил авиабазу «Хмеймим», где дал приказ о выводе значительной части российских сил из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.