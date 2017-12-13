Эрдоган предложил сделать Иерусалим столицей Палестины

Анкара, 13 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». Он также предложил сделать Иерусалим столицей Палестины в ответ на решение главы США Дональда Трампа объявить его столицей Израиля.

«Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль – это террористическое государство», — цитирует турецкого лидера агентство РИА Новости.

В ходе своего выступления на саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле Эрдоган также призвал признать Иерусалим столицей «оккупированного государства1 Палестины».

Президент Турции поблагодарил все страны, которые раскритиковали решение Трампа. Он выразил уверенность, что все 196 членов ООН продемонстрирую «правильную позицию» по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили в Анкаре ситуацию вокруг Иерусалима. По итогам переговоров Путин заявил, что РФ и Турция сошлись во мнении, что решение Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим «дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе».

1 Организация запрещена на территории РФ.