«Показывают кинжал за пазухой»: Бальбек отреагировал на заявление США по Крыму
Москва, 13 декабря. Депутат государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что госсекретаряь США Рекс Тиллерсон демонстрирует Крыму «кинжал за пазухой».
Так зампред комитета по делам национальностей отреагировал на заявление Тиллерсона о намерениях Вашингтона вернуться к обсуждению крымского вопроса, несмотря на неоднократные утверждения России о том, что эта тема закрыта.
«Тиллерсон, показывая нежелание Штатов говорить с Россией в мирном ключе, демонстрирует Крыму «кинжал за пазухой», — цитирует Бальбека RT.
Депутат Госдумы от Крыма отметил, что таким заявлением американская сторона, скорее всего, намекает на усиление военной группировки Украины, так как своими руками США готовы драться только с противником, не способным защищаться.
По мнению Бальбека, Вашингтон привык использовать против своих политических оппонентов агрессивных индейцев, роль которых в данной ситуации исполняет Украина. В то же время депутат подчеркнул, что с Россией подобный сценарий не сработает — «у самих револьверы найдутся».
Ранее в Совфеде, комментируя заявление американской стороны, заявили, что Вашингтону следует уделять больше внимания выполнению минских соглашений Украиной, а также в очередной раз напомнили, что вопрос по Крыму давно закрыт.