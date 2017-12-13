Самый сердитый кот в мире стал звездой Instagram

Оттава, 13 декабря. Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета благодаря своей необычной внешности. Его нахмуренная мордочка уже привлекла более 45 тысяч подписчиков в Instagram.

This is me pretending this scratching post is Monday. A post shared by Merlin (@merlinragdoll) on Oct 23, 2017 at 9:07am PDT

Как шутливо отмечает «Ридус», этот котик может стать настоящим тотемным животным для всех, кто постоянно злится и недоволен собственной жизнью. Котоманы со всей планеты буквально влюбились в эти пронзительные голубые глаза и кустистые нахмуренные брови. Создается впечатление, что Мерлин просто не умеет радоваться жизни. Однако пусть такая «суровая» внешность вас не обманывает, под ней может скрываться по-настоящему доброе сердце.