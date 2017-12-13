Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
Общество
Самый сердитый кот в мире стал звездой Instagram
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самый сердитый кот в мире стал звездой Instagram

    12:10  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:10  13 Декабря 2017
    95

    Самый сердитый кот в мире стал звездой Instagram

    Оттава, 13 декабря. Кот по кличке Мерлин стал звездой Интернета благодаря своей необычной внешности. Его нахмуренная мордочка уже привлекла более 45 тысяч подписчиков в Instagram.

     

    This is me pretending this scratching post is Monday.

    A post shared by Merlin (@merlinragdoll) on

    Как шутливо отмечает «Ридус», этот котик может стать настоящим тотемным животным для всех, кто постоянно злится и недоволен собственной жизнью. Котоманы со всей планеты буквально влюбились в эти пронзительные голубые глаза и кустистые нахмуренные брови. Создается впечатление, что Мерлин просто не умеет радоваться жизни. Однако пусть такая «суровая» внешность вас не обманывает, под ней может скрываться по-настоящему доброе сердце.

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кот #интернет
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть