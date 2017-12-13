Фронтмен The Smithereens умер после падения
Лос-Анджелес, 13 декабря. 62-летний фронтмен американской рок-группы The Smithereens Пэт Динизио умел после падения, сообщили в пресс-службе артиста.
Сообщение о смерти Динизио появилось на его официальной странице в Facebook. Как стало известно, по предварительной информации, музыкант погиб, получив серьезные травмы после падения.
Фронтмен The Smithereens ранее получил травмы шеи и спины. Однако артист отказался лечиться в больнице и отправился домой.
На данный момент устанавливаются точные причины смерти Динизио, передает «Подмосковье 360».
«Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть своих многочисленных друзей и поклонников, — рассказали его представители. — Пожалуйста, помните и молитесь о нем».