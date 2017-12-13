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Фронтмен The Smithereens умер после падения
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    Фронтмен The Smithereens умер после падения

    13:22  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  13 Декабря 2017
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    Фронтмен The Smithereens умер после падения

    Лос-Анджелес, 13 декабря. 62-летний фронтмен американской рок-группы The Smithereens Пэт Динизио умел после падения, сообщили в пресс-службе артиста.

    Сообщение о смерти Динизио появилось на его официальной странице в Facebook. Как стало известно, по предварительной информации, музыкант погиб, получив серьезные травмы после падения.

    Фронтмен The Smithereens ранее получил травмы шеи и спины. Однако артист отказался лечиться в больнице и отправился домой.

    На данный момент устанавливаются точные причины смерти Динизио, передает «Подмосковье 360».

    «Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть своих многочисленных друзей и поклонников, — рассказали его представители. — Пожалуйста, помните и молитесь о нем».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #смерть #the smithereens #фронтмен #динизио
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