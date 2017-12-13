Фронтмен The Smithereens умер после падения

Лос-Анджелес, 13 декабря. 62-летний фронтмен американской рок-группы The Smithereens Пэт Динизио умел после падения, сообщили в пресс-службе артиста.

Сообщение о смерти Динизио появилось на его официальной странице в Facebook. Как стало известно, по предварительной информации, музыкант погиб, получив серьезные травмы после падения.

Фронтмен The Smithereens ранее получил травмы шеи и спины. Однако артист отказался лечиться в больнице и отправился домой.

На данный момент устанавливаются точные причины смерти Динизио, передает «Подмосковье 360».