Ученые заявили, что употребление алкоголя влияет на благосостояние общества

Велллингтон, 13 декабря. Социологи из Новой Зеландии провели исследования, чтобы выяснить, как употребление алкоголя отдельными гражданами влияет на благосостояние общества.

В опросе приняли участие 1817 новозеландцев в возрасте 18 лет, которые заполнили соответствующую анкету. Респондентам предложили оценить, насколько они счастливы, благополучны и указать уровень употребления алкоголя по шкале AUDIT. После обработки анкет выяснилось, что благосостояние общества в том числе зависит от того, какое число граждан и в каком количестве употребляют спиртные напитки.

Социологи связали проблему алкоголизма с благополучием. Люди, которые умеренно употребляют алкоголь, более предсказуемы и занимают активную жизненную позицию. Они ведут себя адекватно и делают большой вклад в благосостояние общества. Исследователи подчеркивают, что зависимые от алкоголя люди не поддаются контролю и демонстрируют девиантное поведение, что отражается на социуме в целом, пишет Planet today.