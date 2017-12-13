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Ученые заявили, что употребление алкоголя влияет на благосостояние общества
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    Ученые заявили, что употребление алкоголя влияет на благосостояние общества

    12:29  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:29  13 Декабря 2017
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    Ученые заявили, что употребление алкоголя влияет на благосостояние общества

    Велллингтон, 13 декабря. Социологи из Новой Зеландии провели исследования, чтобы выяснить, как употребление алкоголя отдельными гражданами влияет на благосостояние общества.

    В опросе приняли участие 1817 новозеландцев в возрасте 18 лет, которые заполнили соответствующую анкету. Респондентам предложили оценить, насколько они счастливы, благополучны и указать уровень употребления алкоголя по шкале AUDIT. После обработки анкет выяснилось, что благосостояние общества в том числе зависит от того, какое число граждан и в каком количестве употребляют спиртные напитки.

    Социологи связали проблему алкоголизма с благополучием. Люди, которые умеренно употребляют алкоголь, более предсказуемы и занимают активную жизненную позицию. Они ведут себя адекватно и делают большой вклад в благосостояние общества. Исследователи подчеркивают, что зависимые от алкоголя люди не поддаются контролю и демонстрируют девиантное поведение, что отражается на социуме в целом, пишет Planet today

    Ученые заявили, что употребление алкоголя влияет на благосостояние общества

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ученые #алкоголь
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