Варшава, 13 декабря. Отец пришедшего к власти в Польше премьер-министра Матеуша Моравецкого упрекнул его в том, что тот полностью проигнорировал тему России в продолжавшейся более часа программной речи. Корнель Моравецкий отметил, что считает неправильным противопоставление народов России и Польши.

Отец нового премьер-министра Польши является лидером партии Сейма «Свободные и солидарные»; в советские годы он был одним из лидеров антикоммунистического движения в советской Польше, однако не одобряет современную польскую русофобию и называет россиян «братьями».

«Не было произнесено вообще название России, а это очень серьезные отношения, — удивился Корнель Моравецкий в эфире польского телеканала, подчеркнув, что премьер мог бы «по крайней мере, каким-то жестом обратиться к братьям-россиянам». — Это был бы важный жест, этого мне не хватило».

Польский депутат отметил, что является противником противопоставления польского и российского народов.