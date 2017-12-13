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Отец отчитал нового премьера Польши, забывшего в своей речи про Россию
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    Отец отчитал нового премьера Польши, забывшего в своей речи про Россию

    12:13  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  13 Декабря 2017
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    Отец отчитал нового премьера Польши, забывшего в своей речи про Россию

    Варшава, 13 декабря. Отец пришедшего к власти в Польше премьер-министра Матеуша Моравецкого упрекнул его в том, что тот полностью проигнорировал тему России в продолжавшейся более часа программной речи. Корнель Моравецкий отметил, что считает неправильным противопоставление народов России и Польши.

    Отец нового премьер-министра Польши является лидером партии Сейма «Свободные и солидарные»; в советские годы он был одним из лидеров антикоммунистического движения в советской Польше, однако не одобряет современную польскую русофобию и называет россиян «братьями».

    «Не было произнесено вообще название России, а это очень серьезные отношения, — удивился Корнель Моравецкий в эфире польского телеканала, подчеркнув, что премьер мог бы «по крайней мере, каким-то жестом обратиться к братьям-россиянам». — Это был бы важный жест, этого мне не хватило».

    Отец отчитал нового премьера Польши, забывшего в своей речи про Россию

    Польский депутат отметил, что является противником противопоставления польского и российского народов.

    Автор: Валентин Меликов
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