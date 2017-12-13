Сирия обеспечила влияние РФ на Ближнем Востоке: мировые СМИ о визите Путина на базу «Хмеймим»

Недавнее турне Владимира Путина по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетил базу «Хмеймим» ВКС РФ в Сирии, а также Египет и Турцию, по-прежнему широко обсуждается в мировых СМИ. Западные издания, конечно, тоже не смогли обойти эту тему, однако примечательно, что многие из них говорили о блиц-визите российского президента, скорее, в позитивном ключе, противопоставляя заметно возросшее влияние РФ в регионе последним неудачным шагам Соединенных Штатов. Однако так ли все положительно, как может показаться на первый взгляд?

Безусловно, американские и европейские издания уже не могут не признать, что Россия в ходе сирийской кампании значительно укрепила свое положение на Ближнем Востоке. Так, The New York Times пишет, что стремительная поездка Путина подчеркнула усилившуюся роль Москвы в регионе и, напротив, снижающуюся роль Вашингтона. Итальянская газета La Repubblica также считает, что РФ вернула себе место сверхдержавы в этой части мира, подчеркивая, что российский лидер доказал это не словом, а делом — то есть поездкой, «организованной с большим мастерством». Многие СМИ при этом считают, что время визита было выбрано неслучайно: портал Bloomberg, например, связывает приезд Путина с недавним решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, что вызвало гнев многих арабских лидеров и вновь пошатнуло позиции США в ближневосточном регионе.

Однако можно заметить, что подавляющее большинство западных изданий пытается умолчать о главном — о том, что «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) прекратило свое существование в Сирии, и о том, что именно российские силы сыграли в этом ключевую роль. Напротив, кампания ВКС России в САР рассматривается в западной прессе не как успешная борьба с международным терроризмом, а, прежде всего, как оказание поддержки сирийскому правительству и Башару Асаду. Обыграв США и сохранив своего союзника у власти в Сирии, Москва также обрела новых сторонников и серьезно укрепила свое положение на Ближнем Востоке, чего изначально и добивалась — именно так видит вмешательство РФ в сирийский конфликт, например, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор одной из публикаций издания на эту тему также выражает сомнение, что значительная часть российских сил будет действительно выведена из САР. Если же это все-таки произойдет, то лишь потому, что «режим Асада достаточно стабилизировался», утверждается в статье. И при этом ни слова об уничтожении ИГИЛ1.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов убежден, что подобная информационная политика Запада направлена на то, чтобы в конце концов взять реванш и переиграть Россию если не в ближневосточном регионе, то хотя бы на страницах газет. Поэтому сейчас проамериканская пресса пытается затереть успехи РФ в Сирии и намеренно умалчивает о том, какой вклад внесли наши ВКС в разгром «Исламского государства». Свое мнение эксперт выразил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Проиграв в рамках дипломатического и геополитического противостояния, Запад, конечно, будет пытаться как-то оправдаться и получить некий реванш в медийном поле. Поэтому, скорее всего, еще развернется широкомасштабная информационная кампания, которая попытается обесценить миротворческие и военные успехи российских сил. Все это будет, и все это уже идет. Одна из немецких газет, например, написала большую и «серьезную» статью, о том, что Россия якобы сама создала ИГ, чтобы собственноручно его побороть и обрести влияние в регионе. Это, конечно же, абсолютный бред. Надо понимать, что это очередной удар в рамках информационной войны Запада», — подчеркивает собеседник ФАН.

Александр Асафов уверен, что вскоре последуют новые подобные удары и провокации. Причем они будут тем интенсивнее и сумасброднее, чем более успешными будут дальнейшие действия российской стороны в ближневосточном регионе.

«Я думаю, что будет развернута масштабная медийная кампания для того, чтобы обесценить роль России в победе над терроризмом. Они будут пытаться взять реванш хотя бы в информационном поле, хотя бы такими инструментами. Чем больше миротворческое влияние РФ будет усиливаться на Ближнем Востоке, тем большие масштабы будет приобретать эта кампания», — считает политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.