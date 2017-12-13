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Экономика
Сбербанк продал свою «дочку» на Украине
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    Сбербанк продал свою «дочку» на Украине

    12:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:09  13 Декабря 2017
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    Сбербанк продал свою «дочку» на Украине

    Москва, 13 декабря. Сбербанк Российской Федерации продал украинскую дочернюю компанию VS Bank. Об этом говорится в материалах российского банковского учреждения.

    Долю Сбербанка выкупила группа «ТАС», принадлежащая Сергею Тигипко.

    В банковской системе Украины VS Bank занимает 28-ю строчку по величине денежных активов. 

    Ранее Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, сообщает «ФедералПресс»

    Сбербанк продал свою «дочку» на Украине

    В ноябре этого года Национальный банк Украины (НБУ) одобрил покупку «дочки» Сбербанка VS Bank бизнесменом Тигипко. 

    Напомним, российский Сбербанк владел кредитным учреждением через европейскую «дочку» Sberbank Europe.  

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #сбербанк #банк #тигипко
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