Сбербанк продал свою «дочку» на Украине

Москва, 13 декабря. Сбербанк Российской Федерации продал украинскую дочернюю компанию VS Bank. Об этом говорится в материалах российского банковского учреждения.

Долю Сбербанка выкупила группа «ТАС», принадлежащая Сергею Тигипко.

В банковской системе Украины VS Bank занимает 28-ю строчку по величине денежных активов.

Ранее Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, сообщает «ФедералПресс».

В ноябре этого года Национальный банк Украины (НБУ) одобрил покупку «дочки» Сбербанка VS Bank бизнесменом Тигипко.

Напомним, российский Сбербанк владел кредитным учреждением через европейскую «дочку» Sberbank Europe.