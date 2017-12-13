Ученые назвали опасные для мужского здоровья виды спорта

Кельн, 13 декабря. Немецкие ученые выяснили, какие виды спорта отрицательно влияют на мужскую потенцию. В черный список попали велоспорт и марафонский бег.

Исследователи из Кельна пришли к выводу, что следствием продолжительных тренировок велосипедистов являются нарушение кровообращения в промежности и ухудшение обмена веществ в соединительной ткани пещеристых тел полового члена, которые в итоге приводят к проблемам с потенцией, передает «Ридус». По этой же причине вредными для мужчин являются верховая езда и катание на мотоцикле.

Ученые рекомендуют любителям велосипеда использовать широкие седла и чаще менять позу при езде, а также делать частые перерывы во время катания. Исследователи добавили, что периодическое катание на велосипеде не принесет вреда.

Другой опасный для мужского здоровья вид спорта — марафонский бег, который способствует снижению тестостерона.