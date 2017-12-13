Сирия, 13 декабря. Террористы ИГ1 атаковали курдов в Дейр-эз-Зоре. Исламисты из Восточной Гуты открыли огонь по городу Дамаск. Представитель армии Ирака опроверг сообщения о создании единого координационного центра с курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА поддержку в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли вершины Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан вблизи города Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; освободили несколько высот к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов на левом берегу реки Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла городской рынок Дамаска Аль-Хейль; открыла огонь по жилым домам в деревне Аль-Гасбия к северу от Хомса; задержала подозреваемого в связях с ИГ гражданина на севере Идлиба.

Курды: захватили населенные пункты Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней на востоке провинции Дейр-эз-Зор; потеряли двух бойцов в столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) совместно с проправительственными отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) продолжает планомерно продвигаться в районе Западной Гуты на подступах к населенному пункту Мугр Аль-Мир. Во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии части САР штурмовали несколько ключевых холмов вблизи города. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, вершины Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан, которые являются частью горной цепи Загер Аль-Асвад, перешли под контроль правительственных сил. САА намеревается изолировать Мугр Аль-Мир от остальных поселений, контролируемых боевиками в данном районе. Местные активисты сообщают, что радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1*** надеются получить поддержку от Израиля, вмешательство которого несколько раз препятствовало наступлению САА.

Тем временем столица вновь оказалась под обстрелом исламистов, отряды которых дислоцируются в Восточной Гуте. Мина, выпущенная боевиками, ударила в районе центрального рынка Аль-Хейль, передает новостной портал Al Manar News. Сведений о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Провинция Хомс

Исламисты вооруженной оппозиции, действующие в северной части провинции, возобновили боевые действия, несмотря на режим тишины, который вступил в силу в начале августа. Напомним, заключить перемирие удалось благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон, сотрудники которого выступили посредниками во время переговоров. По данным информационного агентства Al Manar News, радикалы антиправительственных группировок обстреляли из минометов жилые дома в деревне Аль-Гасбия. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Гуманитарный конвой международной организации Красного Полумесяца, состоящий из 15 грузовиков с продовольствием и медикаментами, направился в недавно освобожденный город Абу Кемаль, расположенный близ границы между Сирией и Ираком. Сообщается, что сирийские власти, а также представители российского Координационного Центра активизировали усилия по восстановлению инфраструктуры бывшего оплота террористической группировки. Кроме того, все еще продолжается разминирование Абу Кемаля. Прежде чем покинуть город, террористы «Исламского государства» установили множество мин в общественных учреждениях и жилых домах.

Напомним, при помощи авиации РФ сирийские военные и их союзники зачистили все территории вдоль западного берега Евфрата, однако некоторым отрядам ИГ все же удалось бежать. Часть из них переправилась через Евфрат и заняла районы вблизи подконтрольных курдским подразделениям территорий. Как передает агентство новостей Al Masdar News, курды продолжают зачистку левого побережья Евфрата. Так, стало известно, что «демократическим силам» удалось захватить населенные пункты Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней. Однако оставшиеся ИГИЛовцы не перестают оказывать сопротивление. Информагентство Al Manar News передает, что двое курдских бойцов были убиты в ходе боев с террористами ИГИЛ в ранее захваченной SDF**** деревне Сведан в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошел мощный взрыв. Согласно сведениям информационного портала Al Manar News, взрывное устройство было заложено в автомобиле в городе Ад-Дана на севере региона. Оппозиционные источники предполагают, что виновниками произошедшего являются террористы «Исламского государства», подпольно действующие на территории Идлиба. Тем не менее официально ответственность за организацию взрыва пока не взяла себя ни одна террористическая группировка. После инцидента радикалы «Джебхат Ан-Нусры», под контролем которых находится большая часть провинции, задержали одного из местных жителей, подозреваемого в связях с ИГИЛ1, в соседнем населенном пункте Сармада.

Провинция Хама

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что боевики союзных «Джебхат Ан-Нусре» формирований предприняли попытку атаки сил САР в районе магистрали Хомс — Саламия на юго-востоке провинции Хама. Нападение исламистов было отражено.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ополченческих отрядов и ВКС РФ возобновила наступление к северо-востоку от столицы региона. Как передает информагентство Al Masdar News, бойцы бригады «Щит Каламуна» штурмовали небольшую горную цепь, в результате чего под контроль армии САР перешли несколько высот. Далее правительственная армия намеревается вновь освободить город Мушейрифа, захваченный исламистами антиправительственных группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» днем ранее.

Ирак

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о победе над «Исламским государством» и восстановлении контроля над сирийско-иракской границей. Поступали сообщения от курдских источников о том, что Демократические силы Сирии (SDF) и иракские вооруженные силы создают совместный координационный центр. Однако представитель правительственной армии бригадный генерал Яхья Расул опроверг подобные заявления, сообщив, что стороны договорились лишь о координировании своих действий в приграничной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)