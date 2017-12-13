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«Хезболла»: Самозащита Ливана является его гарантированным правом
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    «Хезболла»: Самозащита Ливана является его гарантированным правом

    12:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  13 Декабря 2017
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    «Хезболла»: Самозащита Ливана является его гарантированным правом

    Бейрут, 13 декабря. Парламентский блок «Хезболлы» прокомментировал сложившуюся ситуацию в Ливане.

    Парламентский блок «Лояльность Сопротивлению» считает, что любая нация имеет гарантированное международным законодательством право на самозащиту. Лидер блока Мохаммад Раад подчеркнул, что, прежде всего, это касается движения сопротивления «Хезболла», против которого настроены некоторые страны Персидского залива, а также Израиль и США. «Хезболла» обеспечивает стабильную ситуацию в Ливане и борется не только с террористами, но и с проявлениями внешней агрессии, отметил парламентарий.

    Запад и Саудовская Аравия назвали «Хезболлу» террористической организацией, в то время как именно это ливанское движение борется с исламистами на Ближнем Востоке, заметил Раад. При этом саудиты неоднократно пытались вмешаться во внутреннюю политику Ливана. Это проявилось в удерживании премьер-министра страны Саада Харири в Эр-Рияде с целью добиться его отставки.

    Сейчас премьер вернулся в Бейрут и продолжает занимать свой пост.

    «Хезболла»: Самозащита Ливана является его гарантированным правом

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #хезболла #ливан #мохаммад раад
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