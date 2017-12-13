В Киеве предостерегли Варшаву от резких заявлений об украинских гастарбайтерах

Киев, 13 декабря. Если украинские гастарбайтеры, поднимающие экономику Польши, покинут соседнее государство, то у премьер-министра Матеуша Моравецкого «возникнут проблемы». С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Если представить себе, что тот миллион украинцев, которые сегодня на самом деле поднимают польскую экономику, внезапно из Польши исчезнет, то я думаю, что у нового премьер-министра Польши возникнут очень серьезные проблемы», — приводит «ПолитНавигатор» заявление Огрызко, сделанное в эфире «Эспрессо ТВ».

Так бывший глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление нового премьер-министра Польши о том, что работающие на территории страны украинцы являются беженцами, которых Варшава спасает от войны в Донбассе.

Огрызко заявил, что на месте Моравецкого не делал бы таких резких заявлений. Экс-министр иностранных дел Украины назвал слова польского министра унижающими украинцев и не соответствующими действительности.

Напомним, ранее действующий глава МИД Украины Павел Климкин также заявил, что граждане Украины, уезжающие на заработки в соседнее государство, на самом деле спасают экономику Польши.