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Житель Кемерова проломил кирпичную стену и ограбил магазин
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    Житель Кемерова проломил кирпичную стену и ограбил магазин

    11:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:45  13 Декабря 2017
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    Житель Кемерова проломил кирпичную стену и ограбил магазин

    Кемерово, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении ранее судимого мужчины по факту ограбления магазина в Кемерово.

    Как сообщает «Газета Кемерова», ранее неизвестный мужчина проломил дыру в стене магазина, после чего проник в здание и украл 10 телефонов и электроинструментов на общую сумму 140000 рублей.

    Директор магазина обратился с соответствующим заявлением в полицию. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Установлено, что он разобрал часть кирпичной кладки с помощью лома, ограбил магазин, после чего заказал такси и уехал в Ленинск-Кузнецкий, где все сдал в ломбард.

    В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает злоумышленника виновным, то ему грозит пять лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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