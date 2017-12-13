Житель Кемерова проломил кирпичную стену и ограбил магазин

Кемерово, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении ранее судимого мужчины по факту ограбления магазина в Кемерово.

Как сообщает «Газета Кемерова», ранее неизвестный мужчина проломил дыру в стене магазина, после чего проник в здание и украл 10 телефонов и электроинструментов на общую сумму 140000 рублей.

Директор магазина обратился с соответствующим заявлением в полицию. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Установлено, что он разобрал часть кирпичной кладки с помощью лома, ограбил магазин, после чего заказал такси и уехал в Ленинск-Кузнецкий, где все сдал в ломбард.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает злоумышленника виновным, то ему грозит пять лет лишения свободы.