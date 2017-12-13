ЦИК РФ предупредил о наказании за принуждение голосовать на выборах-2018

Москва, 13 декабря. ЦИК России будет жестко наказывать за принуждение к голосованию и использование административного ресурса на выборах президента РФ в марте 2018 года, заявила в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в случае выявления подобных нарушений ЦИК по своей линии будет принимать такие меры, как выражение недоверия избирательным комитетам, а также обратится в правоохранительные органы и в администрацию президента.

«За принуждение сейчас будем каждый случай вытаскивать. Эта ситуация точно не пройдет», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Глава ЦИК напомнила, что в настоящее время за групповой сговор при нарушениях в ходе выборов введена уголовная ответственность.

«Не дай Бог, где-то будет появляться какая-то информация, по своей части будем — вплоть до выражения недоверия комиссиям. По части административной, где наши руки не дотягиваются: то, что касается правоохранительных органов, будем направлять, остальное всё — в администрацию президента», — предупредила она.

Памфилова также подчеркнула, что региональные власти могут повысить явку на выборах только одним способом – решением проблем населения.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о том, что примет в них участие в качестве кандидата. Уже известно, что почти 70% молодежи готовы отдать свой голос за Путина.