Эксперты объяснили, почему газовое ЧП в Австрии сыграет на руку России

Авария на газораспределительном терминале, произошедшая во вторник в Австрии и оставившая без российского газа Италию, Словению и Венгрию, «ставит ребром не менее крупный политический вопрос» о том, кто должен понести ответственность за «многолетнюю блокировку линии России на диверсификацию маршрутов поставок газа в Европу», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Русофобы пытаются выдать российский газ за угрозу безопасности

На своей станице в Facebook сенатор высказал мнение, что, учитывая «принципы корпоративной солидарности, позволяющие сваливать все собственные ошибки на «козни внешних врагов»», вряд ли кто-то понесет ответственность за то, что жители Европы, которые сегодня утром думали не о том, как «спастись от России», а как вскипятить чайник на своей газовой плите, не смогли этого сделать.

«Попытки России выстроить долгосрочные проекты сотрудничества выдаются за угрозу, а энергетическая сфера обращается в поле битвы против той же России, но уже со стороны объединенной Европы», — написал в соцсети глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

Сенатор Косачев добавил, что пока все идет по плану «тех, кто продолжает строить свои политические карьеры на русофобии», поскольку 14-15 декабря на саммите Евросоюза будет обсуждаться вопрос продления экономических санкций в отношении России, а значит — реализации проекта «Северный поток-2» вновь будут мешать.

Тем не менее, Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что разговоры о необходимости разблокировки проекта «Северный поток-2» в Европе начали подниматься еще до аварии на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене.

Европе нужен российский газ, а не американский

«Инцидент в Австрии и возникшие из-за него перебои в поставках российского газа европейским потребителям подтвердили, что система Европейского союза нуждается в дополнительной ветке газопровода, а потому реализация проекта «Северный поток-2» должна быть разблокирована. Иными словами, газовое ЧП в Австрии сыграет на руку России», — уверен эксперт.

Василий Колташов полагает, что на разблокировку «Южного потока» ЕС вряд ли решится, поскольку он даст преимущества южным странам, которые не нужны Берлину, поскольку они бы оказались энергонезависимы. А вот «Северный поток-2» — это тот проект, который немцам на руку, считает экономист.

«В том, что Европа должна получать больше российского газа разными путями, сомнений нет. Особенно после ЧП в Австрии. «Северный поток-2» — это решение проблемы, принятие которого может ускорить и смена правительства Германии», — говорит Василий Колташов.

При этом глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений отмечает, что США, которые мечтают поставлять в Европу свой сжиженный газ вместо российского, повлиять на принятие решения по разблокировке «Северного потока-2» не удастся.

«Просто потому, что американский газ слишком дорогой, а Россия предлагает европейцам более дешевый и при этом — быстро. Выбор будет однозначно в пользу России. И Вашингтон должен понимать, что Евросоюз действует независимо. Это стало очевидно, когда был провален проект Барака Обамы Трансатлантического партнерства, когда ЕС и, в первую очередь, Германия не пожелали, чтобы был создан торговый блок, который бы давал американским компаниям преференции на европейской земле. Проект не был реализован, несмотря на то, что Обама настолько верил в него, что говорил, что его имя внесут в учебники истории как человека, создавшего новую экономическую реальность для Америки. ЕС сознательно этого не допустил», — добавил эксперт.

Напомним, взрыв на хабе в Австрии привел к проблемам с поставками российского газа в Италию, Венгрию и Словению 12 декабря. При взрыве погиб один человек, еще 21 получили ранения. Как пишет «Газета.ru», транзит газа был восстановлен накануне ночью.