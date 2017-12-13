Эксперт поддержал внесудебную блокировку живодерского контента

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за введение внесудебной блокировки распространяемого в сети Интернет живодерского контента. Его мнение было опубликовано изданием «Известия».

Радует, что глава РКН признал наличие проблемы и выступил за ее решение. Но хотелось бы, что этот шаг не был последним, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей вице-президент московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Как говорит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, в последнее время на почту ведомства стали массово поступать обращения граждан, которые просят блокировать тот или иной живодерский ресурс.

«Возможность публикации своих бесчеловечных материалов в Интернете — один из мотивирующих для живодеров факторов. Основное содержание таких пабликов — это видеозаписи, где какой-то нечеловек демонстративно перед объективом камеры лишает жизни котят, щенят, кроликов или других зверей», — говорит Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, в настоящее время «механизмов оперативного противодействия нечеловечному контенту, которые бы позволяли пресекать его распространение сразу после обнаружения, нет». Именно по этой причине Жаров выступает за внесудебную блокировку такого рода групп в социальных сетях и видеохостингах.

«Очень хорошо, что в результате всех попыток, мы как защитники животных были услышаны Роскомнадзором. Радует, что глава РКН признал наличие проблемы и выступил за ее решение. Это первый шаг, но еще хотелось бы, что он не был последним. Проблема сложная, современное информационное общество — это нечто новое, и часто законодательство отстает от вызовов сегодняшнего дня и довольно быстро развивающихся информационных технологий», — говорит Горячев.

Он также уверен, что Роскомнадзор обязательно должен получить полномочия, которые бы ему позволяли без решения суда проводить блокировку опасного, особенно для детей контента. Однако для этого, по словам вице-президента московского общества защиты животных, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

«Я вообще думаю, что тут нужна более продуманная и последовательная система мер по противодействию жестокости в Интернете. Проблема появилась не сегодня и даже не вчера. Но раньше руки до ее решения не доходили, а сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, и это радует», — продолжает эксперт.

Кроме того, Жаров обратил внимание на то, что согласно расследованию журналистов, за пабликами живодеров может скрываться теневой бизнес по продаже редких животных.