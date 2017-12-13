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Мединский заявил о рекордном росте кассовых сборов российского кино
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    Мединский заявил о рекордном росте кассовых сборов российского кино

    12:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  13 Декабря 2017
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    Мединский заявил о рекордном росте кассовых сборов российского кино

    Москва, 12 декабря. Глава Минкультуры России Владимир Мединский сообщил о рекордных кассовых сборах отечественного кинематографа в 2017 году.

    Соответствующее заявление прозвучало на заседании Госдумы.

    «Общее количество зрителей на сегодняшний день 50,5 миллиона человек — прирост плюс 20,5 миллиона по сравнению с 2011 годом», — рассказал Мединский.

    Он также отметил, что кассовые сборы российского кино увеличились с 5,8 млрд рублей до 12 млрд рублей. Доля российского кино, по словам Мединского, увеличилась с показателя в 16,5% до 24%.

    В рамках программы кинофикации регионов по всей стране будет переоборудовано 372 кинозала, к концу года их число достигнет 434.

    Министр напомнил, что на Союзмультфильме возрождается производственно-образовательный технопарк, вносятся изменения в российское законодательство, которые помогут приравнять работу мультипликаторов к деятельности IT-специалистов и программистов.

    По словам Мединского, после долгих дискуссий с Минфином законопроект все-таки удалось пробить на рассмотрение в правительство, передает агентство РИА Новости.


     

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #кино #мединский
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