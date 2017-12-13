Мединский заявил о рекордном росте кассовых сборов российского кино

Москва, 12 декабря. Глава Минкультуры России Владимир Мединский сообщил о рекордных кассовых сборах отечественного кинематографа в 2017 году.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Госдумы.

«Общее количество зрителей на сегодняшний день 50,5 миллиона человек — прирост плюс 20,5 миллиона по сравнению с 2011 годом», — рассказал Мединский.

Он также отметил, что кассовые сборы российского кино увеличились с 5,8 млрд рублей до 12 млрд рублей. Доля российского кино, по словам Мединского, увеличилась с показателя в 16,5% до 24%.

В рамках программы кинофикации регионов по всей стране будет переоборудовано 372 кинозала, к концу года их число достигнет 434.

Министр напомнил, что на Союзмультфильме возрождается производственно-образовательный технопарк, вносятся изменения в российское законодательство, которые помогут приравнять работу мультипликаторов к деятельности IT-специалистов и программистов.

По словам Мединского, после долгих дискуссий с Минфином законопроект все-таки удалось пробить на рассмотрение в правительство, передает агентство РИА Новости.



