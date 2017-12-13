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Жаль мне Украину: гандболистка сборной России рассказала о смене гражданства
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    Жаль мне Украину: гандболистка сборной России рассказала о смене гражданства

    11:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:58  13 Декабря 2017
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    Жаль мне Украину: гандболистка сборной России рассказала о смене гражданства

    Москва, 13 декабря. Правая крайняя женской сборной России по гандболу Юлия Манагарова призналась, что не жалеет о своем решении сменить украинское гражданство. 

    Гандболистка подчеркнула, что она колебалась при принятии решения.  

    «Никаких сожалений не было. Это решение было взвешенным, оно зрело давно. Я понимала, что при нынешнем состоянии украинского спорта там у меня не будет развития и игрового будущего — нет никаких надежд, не за что зацепиться», — подчеркнула она. 

    Манагарова напомнила, что в течение пяти лет живет в России. Кроме того, ее родной город находится не так далеко, передает RT.

    Жаль мне Украину: гандболистка сборной России рассказала о смене гражданства

    «Жаль мне Украину, что они пропускают такие турниры, уровень гандбола в стране сильно упал», — призналась спортсменка. 

    Напомним, накануне сборная России по гандболу в напряженном матче обыграла команду Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Германии.

    В среду, 13 декабря, подопечные Евгения Трефилова поспорят за путевку в полуфинал турнира с норвежками.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #спорт #гандбол #манагарова
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