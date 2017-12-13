Жаль мне Украину: гандболистка сборной России рассказала о смене гражданства

Москва, 13 декабря. Правая крайняя женской сборной России по гандболу Юлия Манагарова призналась, что не жалеет о своем решении сменить украинское гражданство.

Гандболистка подчеркнула, что она колебалась при принятии решения.

«Никаких сожалений не было. Это решение было взвешенным, оно зрело давно. Я понимала, что при нынешнем состоянии украинского спорта там у меня не будет развития и игрового будущего — нет никаких надежд, не за что зацепиться», — подчеркнула она.

Манагарова напомнила, что в течение пяти лет живет в России. Кроме того, ее родной город находится не так далеко, передает RT.

«Жаль мне Украину, что они пропускают такие турниры, уровень гандбола в стране сильно упал», — призналась спортсменка.

Напомним, накануне сборная России по гандболу в напряженном матче обыграла команду Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Германии.

В среду, 13 декабря, подопечные Евгения Трефилова поспорят за путевку в полуфинал турнира с норвежками.