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Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге
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    Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

    12:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  13 Декабря 2017
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    Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

    Париж, 13 сентября. Четырехкратный победитель велогонки «Тур де Франс» Крис Фрум был пойман на нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного союза велосипедистов.

    Фрум был пойман на использовании сальбутамола. Наличие препарата в организме спортсмена показали пробы, которые были взяты у него в сентябре этого года во время престижного соревнования «Вуэльта».

    В пресс-службе Международного союза велосипедистов подчеркнули, что вещество запрещенным не является в том случае, если не превышает допустимую норму. Фрум объяснил, что сальбутамол попал в организм во время использования ингалятора от астмы, передает «Ридус».

    Напомним, спортсмен становился победителем «Тур де Франс» в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

    Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

    Ранее сообщалось, что отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Рассмотрение заявлений состоится в ближайшее время. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #фрум #тур де франс
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