Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге

Париж, 13 сентября. Четырехкратный победитель велогонки «Тур де Франс» Крис Фрум был пойман на нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного союза велосипедистов.

Фрум был пойман на использовании сальбутамола. Наличие препарата в организме спортсмена показали пробы, которые были взяты у него в сентябре этого года во время престижного соревнования «Вуэльта».

В пресс-службе Международного союза велосипедистов подчеркнули, что вещество запрещенным не является в том случае, если не превышает допустимую норму. Фрум объяснил, что сальбутамол попал в организм во время использования ингалятора от астмы, передает «Ридус».

Напомним, спортсмен становился победителем «Тур де Франс» в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что отстраненные дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Рассмотрение заявлений состоится в ближайшее время.