Путин поручил кабмину ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

Москва, 13 декабря. Российское правительство обеспечит рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля, кабмину необходимо разработать «механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции».

До 1 марта 2018 года необходимо предоставить доклад о выполнении поручения.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил кабмину проработать программу модернизации ТЭС с учетом необходимости модернизации АЭС и развития зеленой энергетики.