Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
Экономика
Путин поручил кабмину ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил кабмину ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

    11:55  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:55  13 Декабря 2017
    44

    Путин поручил кабмину ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

    Москва, 13 декабря. Российское правительство обеспечит рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

    Как говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля, кабмину необходимо разработать «механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции».

    До 1 марта 2018 года необходимо предоставить доклад о выполнении поручения. 

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил кабмину проработать программу модернизации ТЭС с учетом необходимости модернизации АЭС и развития зеленой энергетики.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть