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Ирак: «Хашд аш-Шааби» конфискует карточки избирателей у курдов
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» конфискует карточки избирателей у курдов

    11:46  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  13 Декабря 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» конфискует карточки избирателей у курдов

    Дияла, 13 декабря. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» стремится отстранить курдское население от предстоящих парламентских выборов в Ираке, сообщают в Багдаде.

    В парламенте Ирака предложили отложить предстоящие выборы из-за сложной ситуации в стране, сообщил глава Коалиции иракских сил депутат Салах аль-Джабури. Парламентарий отметил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» получила приказ изъять карточки избирателей у курдского населения в провинции Дияла. По мнению аль-Джабури это не позволит обеспечить демократическую атмосферу на предстоящих парламентских выборах.

    По мнению депутата это делается для того, чтобы минимизировать курдское влияние на выборах и максимально усилить позиции шиитского ополчения. Также опасения вызывает то, что многие граждане Ирака остаются временно перемещенными лицами и не смогут принять участие в выборах, считает парламентарий. Вопрос остается открытым до тех пор, пока беженцы не вернутся в свои дома.

    Отмечается, что власти Ирака назначили парламентские выборы на 12 мая следующего года.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» конфискует карточки избирателей у курдов

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #курды #ирак #хашд аш-шааби
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