Ирак: «Хашд аш-Шааби» конфискует карточки избирателей у курдов

Дияла, 13 декабря. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» стремится отстранить курдское население от предстоящих парламентских выборов в Ираке, сообщают в Багдаде.

В парламенте Ирака предложили отложить предстоящие выборы из-за сложной ситуации в стране, сообщил глава Коалиции иракских сил депутат Салах аль-Джабури. Парламентарий отметил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» получила приказ изъять карточки избирателей у курдского населения в провинции Дияла. По мнению аль-Джабури это не позволит обеспечить демократическую атмосферу на предстоящих парламентских выборах.

По мнению депутата это делается для того, чтобы минимизировать курдское влияние на выборах и максимально усилить позиции шиитского ополчения. Также опасения вызывает то, что многие граждане Ирака остаются временно перемещенными лицами и не смогут принять участие в выборах, считает парламентарий. Вопрос остается открытым до тех пор, пока беженцы не вернутся в свои дома.

Отмечается, что власти Ирака назначили парламентские выборы на 12 мая следующего года.