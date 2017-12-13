МИД РФ призвал Украину обеспечить равные языковые права граждан

Москва, 13 декабря. Россия поддерживает выводы Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону об образовании, принятому в сентябре 2017 года президентом страны Петром Порошенко, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает Киев выработать меры, которые позволят обеспечить равные языковые права всем украинским гражданам, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Венецианская комиссия установила, что украинский закон об образовании свидетельствует о языковой дискриминации в стране, «не предлагает решений для языков, которые не являются государственными языками ЕС», и призвала Киев соблюдать права, в частности, русскоязычного населения.

«Поддерживаем вышеизложенные оценки Венецианской комиссии. Практическая реализация упомянутого закона будет означать неприкрытую дискриминацию миллионов русскоязычных граждан Украины», — сообщила в свою очередь Захарова.

Она также отметила, что требования российской стороны в вопросах защиты языковых прав украинских граждан не выходят за рамки тех рекомендаций, который дали киевскому правительству профильные международные организации.

Кроме того, Захарова призвала Киев привлечь представителей национальных меньшинств для выработки решений, которые бы способствовали установлению языкового равенства среди всех украинских граждан. Также официальный представитель российского МИД отметила, что Москва надеется на постоянный мониторинг языковой ситуации на Украине и проверку выполнения Киевом требований Венецианской комиссии со стороны Совета Европы.

«Это необходимо для эффективного обеспечения прав национальных меньшинств на Украине на образование на родном языке», — добавила она.

Напомним, принятый в сентябре 2017 года на Украине новый закон «Об образовании» запретил преподавание в школах страны на всех языках, кроме украинского, с пятого класса.