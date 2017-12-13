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Вопрос о выборах-2018 включен в повестку Совфеда на 15 декабря
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    Вопрос о выборах-2018 включен в повестку Совфеда на 15 декабря

    11:27  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:27  13 Декабря 2017
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    Вопрос о выборах-2018 включен в повестку Совфеда на 15 декабря

    Москва, 13 декабря. Вопрос о назначении выборов президента России включен в проект повестки заседания Совета Федерации и будет обсужден в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба СФ.

    «15 декабря состоится 425 заседание Совета Федерации. В начале заседания будет рассмотрен вопрос о назначении выборов президента РФ», — отмечается в сообщении.

    Напомним, что выборы нового президента России должны состояться весной 2018 года. Президентские кампании стартуют уже в декабре 2017 года. Действующий глава государства Владимир Путин официально заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок.

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский также высказались о своем участии в грядущих президентских выборах.

    Кроме того, свои кандидатуры выдвинули журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а также ее коллега Екатерина Гордон.

    Автор: Дима Оленин
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    #выборы-2018
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