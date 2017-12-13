Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия

Москва, 13 декабря. Сбербанк и китайская компания Alibaba Group отказались от создания совместного предприятия в сфере электронной торговли. Переговоры по этому вопросу были приостановлены.

Ранее предполагалось, что совместное предприятие Сбербанка и Alibaba Group появится в первой половине 2017 года. Сбербанк должен был инвестировать в проект финансовые средства, а также обеспечить его маркетинговыми, логистическими технологиями и клиентской базой. В свою очередь Alibaba Group собиралась поделиться наработками по трансграничной торговле в России и СНГ, сообщает INFOX.ru со ссылкой на The Financial Times.

Однако стороны не смогли прийти к соглашению, как будет функционировать схема и кто будет контролировать совместное предприятие. Переговоры Сбербанка и Alibaba Group продолжались почти год.

Напомним, ранее URA.RU сообщало о новом проекте Сбербанка в социальной сети «ВКонтакте» для привлечения молодежи – специальном чат-боте для повышения финансовой грамотности пользователей от 14 до 25 лет с поощрительными стикерами за подписку.