Унижение для Украины: Савченко дала оценку движению Саакашвили

Киев, 13 декабря. Движение украинского оппозиционера Михаила Саакашвили является расчетливым политическим проектом, нацеленным на прорыв к власти и является «унижением для Украины». Такое заявление сделала в эфире украинского телеканала депутат Рады Надежда Савченко.

По словам Савченко, действия Саакашвили и его сторонников — «сухой политический расчет», которым пользуются экс-депутаты Рады, и очень плохо демонстрирует Украину на международной арене.

«Для внешней политики это унижение для Украины, — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne. — Унижение в хаосе, коррупции, бардаке, неумении власти».

Савченко отметила, что Саакашвили обладает хорошим контактом с лидерами иностранных государств, которые он установил, когда был президентом Грузии.

Вчера Ura.ru сообщало, что киевский суд отказался удовлетворить требование Генпрокуратуры Украины о домашнем аресте для Саакашвили сроком на два месяца.