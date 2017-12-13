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Унижение для Украины: Савченко дала оценку движению Саакашвили
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    Унижение для Украины: Савченко дала оценку движению Саакашвили

    11:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:27  13 Декабря 2017
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    Унижение для Украины: Савченко дала оценку движению Саакашвили

    Киев, 13 декабря. Движение украинского оппозиционера Михаила Саакашвили является расчетливым политическим проектом, нацеленным на прорыв к власти и является «унижением для Украины». Такое заявление сделала в эфире украинского телеканала депутат Рады Надежда Савченко.

    По словам Савченко, действия Саакашвили и его сторонников — «сухой политический расчет», которым пользуются экс-депутаты Рады, и очень плохо демонстрирует Украину на международной арене.

    «Для внешней политики это унижение для Украины, — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne. — Унижение в хаосе, коррупции, бардаке, неумении власти».

    Савченко отметила, что Саакашвили обладает хорошим контактом с лидерами иностранных государств, которые он установил, когда был президентом Грузии.

    Унижение для Украины: Савченко дала оценку движению Саакашвили

    Вчера Ura.ru сообщало, что киевский суд отказался удовлетворить требование Генпрокуратуры Украины о домашнем аресте для Саакашвили сроком на два месяца. 

    Автор: Валентин Меликов
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    #савченко #саакашвили
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