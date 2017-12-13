Керченский мост: крымский кошмар Украины. Колонка Олега Денежки

У генпрокурора Украины новая идея. У него их полно. Прокурор-любитель с политехническим образованием Юрий Луценко не знает уголовного законодательства и принципов юриспруденции, но идей у него хоть отбавляй. Из свеженького — международное уголовное расследование по вопросу строительства Керченского моста с целью введения новых санкций против России.

Квартирный вопрос, если согласиться с Воландом, единственное, что испортило москвичей. Крымский вопрос, конечно, не единственный, из тех, которые нешуточно тревожат украинских политиков, но он, похоже, главный в ряду тех, что сводят их с ума. Не в переносном смысле, нет. В буквальном.

И психоанализ с разговорами на кушетке тут уже не поможет. Нужна клиническая психиатрия с принудительной изоляцией и приемом сильнодействующих психотропных веществ. Да и то не факт.

Итак, суть удивительного природного явления — идеи Юрия Луценко. Целая правоохранительная система страны, включающая в себя Генпрокуратуру, МВД, уголовно-исполнительную службу, СБУ и налоговую полицию не в состоянии справиться с одним сумасшедшим грузином, сильно проигрывая ему в скорости передвижения по крышам. И вот генпрокурор страны после сокрушительного отказа Печерского суда славного города Киева поместить Михаила Саакашвили под домашний арест сильно занервничал.

Вопросы вечные: кто виноват, и что делать?

Отвечать на первый вопрос Луценко страшно. Потому что ответ очевиден и генпрокурору он не нравится. Он даже в зеркало по этому поводу не смотрится, а галстуки ему вяжет жена. Остается второй вопрос, и на него Юра находит блестящий ответ: нужно, в который раз, попытаться засудить Россию страшным международным судом по самый Сахалин.

В этот раз предлагается учредить совместную международную следственную группу, которая должна рассмотреть возможный (!) экологический вред, который наносит бесценной флоре Керченского пролива строительство соответствующего моста. Для чего предполагается привлечь к следствию ряд стран организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Интересно, а когда уже Украина устанет плевать в слона в надежде, что тот упадет и умрет от страха? Пока признаков усталости в вопросах плевания у представителей майданной революции не наблюдается, и горячему энтузиазму в бессмысленных действиях страны «Нероссии-Европины» не видно конца.

Поскольку Юрий Луценко и в уголовном кодексе Украины ни бельмеса не понимает, то совершенно не удивляет, что в его новой идее абсурд замешан на абсурде и абсурдом же приправлен.

Вот с чего Юра решил, что вопросы международной политики, хоть каким-то образом касаются генпрокуратуры, в юрисдикции которой блюсти внутреннее законодательство? Кто его вообще просил высказываться по этому поводу?

Вы слышали, чтобы генпрокурор США давал советы Дональду Трампу относительно событий в Сирии или размещения ПРО в Европе?! Чтобы министры образования или здравоохранения обсуждали с американским президентом антироссийские санкции?! У каждого государственного чиновника свои должностные обязанности? и лезть в чужую сферу деятельности, как минимум, неэтично, и уж тем более неумно.

То, что предлагает Луценко, лежит только в плоскости полномочий МИД. Ну, и президента, разумеется. Такое предложение могло прозвучать в стенах Рады, от депутатов. Но генпрокурор?! Может, Юре лучше заняться вопросами контакта с инопланетным разумом? Впрочем, он сам производит впечатлениt обладателя как раз такого типа мозгоустройства.

Но главное то, какой организацией Луценко предлагает воспользоваться для своего предложения и каким странам это расследование предложить. В организации Черноморского экономического сотрудничества, учрежденной в 1999 году, состоит 12 стран, в том числе и выхода к черноморскому и азовскому побережий не имеющих. Поэтому неистовый Юра выбрал четыре из них: Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию.

Мне очень хотелось бы знать, а какое отношение к Керченскому проливу имеют Болгария и Румыния?! Надо иметь сильно больное воображение, чтобы нафантазировать себе глобальный вред, на который способен был бы мост в проливе на востоке Черного моря.

Да и с Турцией вопрос территориально более чем открытый, это не учитывая того факта, что после событий в Сирии и ряда переговоров Эрдогана с Владимиром Владимировичем Луценко может смело вычеркивать участие Анкары в подобном проекте даже в своих снах.

Но главное — это статус организации. Вот что заявил ныне Луценко.

«На этот момент в рамках уголовного производства (то есть уголовное дело уже заведено! — Прим. авт.) проходит экологическая экспертиза. Если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества — к Болгарии, Грузии, Румынии, Турции — с предложением создания в рамках европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия по строительству этого моста», — заявил боевитый Луценко на брифинге.

Но дело-то в том, что статус организации не предполагает никаких международных уголовных процессуальных действий. Это организация экономического сотрудничества. О чем неоднократно и заявлялось представителями ОЧЭС.

«Любого рода политические моменты исключаем категорически, концентрируясь только на экономических вопросах. Если в нашей работе будет присутствовать политика, то эта уникальная платформа перестанет существовать. Все основывается на консенсусе», — сказал в 2013 году на очередной встрече представителей стран организации секретарь ОЧЭС Виктор Цвиркун.

И когда же на Украине только поймут: дело вовсе не в мосте. В конце концов, с Украиной Крым соединен перешейком и целыми двумя раздельными железнодорожными ветками, не говоря уже о водном канале, высоковольтных линиях и водопроводе. И что?!

Фолклендские острова отделяет от Великобритании тысячи миль океана. От побережья Аргентины всего несколько сотен миль. И никаких мостов. Их отсутствие не помешало англичанам прикарманить острова чуть более, чем полностью.

Гавайские острова находятся вовсе не в Гудзонском или Мексиканском заливах. И что? Зато штат Техас когда-то принадлежал Мексике. И чем все закончилось? Новая Зеландия вообще островное государство. Никаких мостов. Уже разваливается?

Дело в другом. Жители Крыма физически не хотят быть гражданами безумного националистического государства, которое директивным образом решает, на каком языке им говорить, с какой этнокультурной общностью самоидентифицироваться, с кем дружить в экономике и внешней политике.

Ну не считают себя крымчане украинцами. Не нравится им Тягнибок, Аваков, Турчинов и, в том числе, Юра Луценко. Они с содроганием представляют себе, что было бы, если бы их президентом был идиот с кондитерской фабрики, а генпрокурором — любитель потоптаться на Майдане. И они хотят мост. Мост, который свяжет их с материковой Россией.

И, кстати, если бы страны Запада желали ввести дополнительные санкции против Российской Федерации по поводу моста, они бы давно уже их ввели, и мнение генпрокурора Украины Луценко меньше всего их интересовало бы. А они говорят о возможной отмене санкций. Устали.

Но вы судитесь, судитесь гражданин Юра. Вам многое можно было бы запретить, кроме одного.

Быть дураком.