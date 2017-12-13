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Хмеймим стал вехой в истории России — эксперты
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    Хмеймим стал вехой в истории России — эксперты

    11:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  13 Декабря 2017
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    Хмеймим стал вехой в истории России — эксперты

    Москва, 13 декабря. Авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» стала отправной точной освобождения Сирии, считают эксперты.

    Военные эксперты уверены, что до появления российской авиабазы «Хмеймим» Сирийская арабская республика находилась на грани распада. Западные «партнеры», не довольные властями Дамаска, стремились отстранить Башара Асада и установить в Сирии марионеточное правительство. Появление ВКС РФ в САР полностью изменило ситуацию не только для Сирии и России, но и для всего Ближневосточного региона.

    Политологи отмечают, что присутствие российской группировки войск позволило сохранить Сирию единой и суверенной, Соединенные Штаты уже смирились с президентством Асада и пообещали не вмешиваться в ситуацию до следующих выборов в САР. Действия военной авиации РФ привели к практически полному уничтожению террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которая сейчас уже не представляет серьезную силу в Сирии.

    Сохранение единства Сирии показало многим игрокам на Ближнем Востоке, что не только Запад определяет судьбу региона. Сирия связала Ливан и Ирак, вновь открыв «шиитский пояс», многие арабские формирования, такие как «Хезболла», КСИР, «Лива аль-Кудс» и «Хашд аш-Шааби» показали себя непримиримыми борцами с терроризмом, пишут политологи.

    Большое значение сирийская компания имеет и для Вооруженных сил России. По плану ротации многие военнослужащие РФ прошли через Сирию, около 90 процентов летного состава ВКС РФ получили реальный боевой опыт. Корабли и подлодки ВМФ РФ совершали ракетные пуски по позициям террористов. Россия провела испытания самых современных видов вооружения и модернизировала уже действующие образцы боевой техники.

    Сирийская операция сыграла глобальную роль для России, Сирии и всего мира, считают эксперты.

    Хмеймим стал вехой в истории России — эксперты

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #дамаск #хмеймим #вкс рф #башар асад
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