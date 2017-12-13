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США пугают Европу опасной зависимостью от «Северного потока-2»
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    США пугают Европу опасной зависимостью от «Северного потока-2»

    11:25  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:27  13 Декабря 2017
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    США пугают Европу опасной зависимостью от «Северного потока-2»

    Москва, 13 декабря. И.о. специального посланника Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо во время визита в Киев заявила, что европейцы должны отказаться от поддержки проекта российского газопровода и покупать более дорогой американский газ.

    В интервью BBC Украина Саарньо рассказала, что далее направится в Австрию и Германию. Главной целью своего евротура она назвала «приоритетность европейской энергетической безопасности», уточнив, что «Украина — во главе приоритетных стран в этом контексте».

    Американская чиновница признала, что в вопросе строительства газопровода «Северный поток-2» Европа разделилась. Саарньо заявила, что США поддерживают тех, кто выступает против данного проекта, так как он «не способствует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов», и для Европы «опасно зависеть на почти 75% от поставок из одного источника».

    Представитель Госдепа отметила, что США понимают, что Германия поддерживает «Северный поток-2», но она намерена услышать мнение представителей различных партий. Также она добавила, что планирует «поговорить с представителями американского военного командования в Европе и услышать их мысли, потому что это вопрос национальной безопасности».

    Саарньо согласилась, что российский газ дешевле американского, но призвала европейцев отдать предпочтение более дорогому американскому ради своей безопасности.

    Напомним, ранее «URA.RU» сообщали в Госдепе рассказали о работе США по противодействию «Северному потоку-2».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #северный поток-2
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