Треть жителей России ожидают от будущего изменений к лучшему

Москва, 13 декабря. Треть жителей России считают, что в будущем их ждут изменения к лучшему, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Треть жителей России (35%) считают, что в будущем жизнь изменится в лучшую сторону. При этом 15% россиян настроены скорее пессимистично и считают, что позитива ждать не стоит. 40% респондентов подчеркнули, что, по их мнению, в будущем ничего не изменится: через год жизнь будет протекать точно также, как это происходит в данный момент, передает «ФедералПресс».

Пятая часть участников опроса заявили, что не удовлетворены своим благосостоянием. 65% при этом подчеркнули, что считают свой достаток средним.

Ранее социологи поинтересовались у жителей России, как они относятся к политике действующего президента Владимира Путина. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу главы государства.