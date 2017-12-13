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Россия
Треть жителей России ожидают от будущего изменений к лучшему
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    Треть жителей России ожидают от будущего изменений к лучшему

    11:30  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  13 Декабря 2017
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    Треть жителей России ожидают от будущего изменений к лучшему

    Москва, 13 декабря. Треть жителей России считают, что в будущем их ждут изменения к лучшему, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

    Треть жителей России (35%) считают, что в будущем жизнь изменится в лучшую сторону. При этом 15% россиян настроены скорее пессимистично и считают, что позитива ждать не стоит. 40% респондентов подчеркнули, что, по их мнению, в будущем ничего не изменится: через год жизнь будет протекать точно также, как это происходит в данный момент, передает «ФедералПресс».

    Пятая часть участников опроса заявили, что не удовлетворены своим благосостоянием. 65% при этом подчеркнули, что считают свой достаток средним.

    Треть жителей России ожидают от будущего изменений к лучшему

    Ранее социологи поинтересовались у жителей России, как они относятся к политике действующего президента Владимира Путина. Большинство россиян (82%) положительно оценивают работу главы государства.

    Автор: Катерина Тимошенская
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