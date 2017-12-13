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Путин подарил пианино школьнице из Удмуртии
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    Путин подарил пианино школьнице из Удмуртии

    14:00  13 Декабря 2017
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    Путин подарил пианино школьнице из Удмуртии

    Ижевск, 13 декабря. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов передал юной пианистке из деревни Мещеряки Завьяловского района электронное пианино — подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. 

    «Президент России попросил нас передать тебе этот желанный подарок», — сказал Сергей Смирнов, обращаясь к девушке.

    Он выразил уверенность, что она постарается показать мастерство на конкурсах всероссийского и международного уровня.

    Летом этого года юная пианистка написала письмо российскому лидеру, в котором она попросила содействия в приобретении фортепиано. В администрации руководителя государства, получив подтверждение о ее успехах, решили помочь девушке.

    Напомним, несколько дней назад глава российского государства подарил петербургской школьнице Анастасии Пискун гитару к Новому году

     

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #умуртия
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