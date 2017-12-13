Путин подарил пианино школьнице из Удмуртии

Ижевск, 13 декабря. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов передал юной пианистке из деревни Мещеряки Завьяловского района электронное пианино — подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Президент России попросил нас передать тебе этот желанный подарок», — сказал Сергей Смирнов, обращаясь к девушке.

Он выразил уверенность, что она постарается показать мастерство на конкурсах всероссийского и международного уровня.

Летом этого года юная пианистка написала письмо российскому лидеру, в котором она попросила содействия в приобретении фортепиано. В администрации руководителя государства, получив подтверждение о ее успехах, решили помочь девушке.

Напомним, несколько дней назад глава российского государства подарил петербургской школьнице Анастасии Пискун гитару к Новому году.