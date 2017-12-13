Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Хама

Москва, 13 декабря. Военное ведомство России сообщило о доставке около двух тонн гуманитарной помощи в провинцию Хама.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Тайбет Эль-Имам провинции Хама. Местным жителям раздали около двух тонн продуктов питания. За медицинской помощью обратились 58 сирийцев.

В данный момент, отмечают в министерстве обороны РФ, российские военнослужащие продолжают переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с представителями сирийских поселений, а также с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Хама, Хомс, Дамаск и Алеппо.

Ранее сообщалось, что Россия начала вывод войск из Сирийской арабской республики. Контингент войск будет сокращен на две трети, РФ сохранит в Сирии военные базы «Тартус» и «Хмеймим», передает департамент информации Минобороны страны.