Джабаров предложил открыть предприятия РФ в странах СНГ для сокращения мигрантов

Москва, 13 декабря. Российские компании могут открыть совместные предприятия в Таджикистане, Узбекистане и других странах СНГ, что значительно удешевит производство и сократит число мигрантов в РФ, считает замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

России резонно открывать совместные компании в странах СНГ, поскольку это возможность удешевления производства и сокращения числа трудовых мигрантов на территории РФ. Таком мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

«Хорошо известно, что в Узбекистане, как и в Кыргызстане, Таджикистане, других странах СНГ, много рабочих рук. И часть совместных предприятий нам вполне резонно открывать там», — сказал парламентарий, его слова приводит «Парламентская газета».

В качестве примера Джабаров привел завод Daewoo Nexia в Узбекистане. Он полагает, что Россия могла бы запустить там производство Lada. По мнению сенатора, работа таких предприятий имеет большой потенциал.

«Запуск совместных с Россией производств для них — возможность для местных трудоустроиться на родине», — пояснил сенатор.

Отметим, что отечественное производство автомобилей налажено в Казахстане, куда перенесена сборка моделей АвтоВАЗа, которые предназначены для казахского рынка и стран Центральной Азии.