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Джабаров предложил открыть предприятия РФ в странах СНГ для сокращения мигрантов
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    Джабаров предложил открыть предприятия РФ в странах СНГ для сокращения мигрантов

    11:47  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  13 Декабря 2017
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    Джабаров предложил открыть предприятия РФ в странах СНГ для сокращения мигрантов

    Москва, 13 декабря. Российские компании могут открыть совместные предприятия в Таджикистане, Узбекистане и других странах СНГ, что значительно удешевит производство и сократит число мигрантов в РФ, считает замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. 

    России резонно открывать совместные компании в странах СНГ, поскольку это возможность удешевления производства и сокращения числа трудовых мигрантов на территории РФ. Таком мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

    «Хорошо известно, что в Узбекистане, как и в Кыргызстане, Таджикистане, других странах СНГ, много рабочих рук. И часть совместных предприятий нам вполне резонно открывать там», — сказал парламентарий, его слова приводит «Парламентская газета».

    В качестве примера Джабаров привел завод Daewoo Nexia в Узбекистане. Он полагает, что Россия могла бы запустить там производство Lada. По мнению сенатора, работа таких предприятий имеет большой потенциал.

    «Запуск совместных с Россией производств для них — возможность для местных трудоустроиться на родине», — пояснил сенатор.

    Отметим, что отечественное производство автомобилей налажено в Казахстане, куда перенесена сборка моделей АвтоВАЗа, которые предназначены для казахского рынка и стран Центральной Азии.

    Джабаров предложил открыть предприятия РФ в странах СНГ для сокращения мигрантов

     

    Автор: Ирина Селезнева
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