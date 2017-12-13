Marca назвала удар Кокорина в матче с «Ахматом» «промахом года»

Мадрид, 13 декабря. Известное испанское издание Marca назвало «промахом года» удар нападающего петербургского клуба «Зенит» Александра Кокорина в пустые ворота грозненского «Ахмата».

На 59-й минуте второго тайма нападающий сине-бело-голубых получил мяч, находясь в метре от пустых ворот соперника.

Несмотря на то, что рядом не оказалось ни защитников, ни голкипера, форвард пробил в одно касание и не смог забить гол, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, матч между «Ахматом» и «Зенитом» завершился нулевой ничьей. Наставник «Зенита» Роберто Манчини после матча отметил, что его подопечные не реализовали огромное количество «стопроцентных моментов».

В настоящее время Кокорин является одним из лучших бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (10 голов — Прим. ред.).