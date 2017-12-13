Стали известны даты ЕГЭ в 2018 году

Москва, 13 декабря. Определены даты сдачи школьниками досрочного, основного и дополнительного ЕГЭ в 2018 году.

Соответствующий приказ выпустил Минобрнауки, передает INFOX.RU.

Основной этап сдачи назначен на 28 мая — 2 июля, дополнительный — на 415 сентября. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля. Расписание составлено с учетом матчей чемпионата мира по футболу, чтобы школьники могли их посетить.

Экзамены по географии, информатики и ИКТ назначены на 28 мая, по математике — на 30 мая (базовый уровень) и 1 июня (профильный уровень), по химии и истории — на 4 июня, русский язык – на 6 июня, по устному иностранному языку — на 9 и 13 июня, по обществознанию — на 14 июня, биологии и письменному иностранному — на 18 июня, литературе и физике — на 20 июня.

Начало всех экзаменов в 10 часов утра по местному времени, длительность — не более 3 часов 55 минут.

Резервные дни сдачи ЕГЭ назначены на вторую половину июня. В сентябре будут проведены пересдачи.

Экзамены для выпускников девятых классов также пройдут в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Как ранее сообщало «URA.RU», Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ.