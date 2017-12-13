Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия
Россия
Стали известны даты ЕГЭ в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны даты ЕГЭ в 2018 году

    10:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  13 Декабря 2017
    54

    Стали известны даты ЕГЭ в 2018 году

    Москва, 13 декабря. Определены даты сдачи школьниками досрочного, основного и дополнительного ЕГЭ в 2018 году. 

    Соответствующий приказ выпустил Минобрнауки, передает INFOX.RU.

    Основной этап сдачи назначен на 28 мая — 2 июля, дополнительный — на 415 сентября. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля. Расписание составлено с учетом матчей чемпионата мира по футболу, чтобы школьники могли их посетить.

    Экзамены по географии, информатики и ИКТ назначены на 28 мая, по математике — на 30 мая (базовый уровень) и 1 июня (профильный уровень), по химии и истории — на 4 июня, русский язык – на 6 июня, по устному иностранному языку —  на 9 и 13 июня, по обществознанию — на 14 июня, биологии и письменному иностранному — на 18 июня, литературе и физике — на 20 июня. 

    Начало всех экзаменов в 10 часов утра по местному времени, длительность — не более 3 часов 55 минут.

    Резервные дни сдачи ЕГЭ назначены на вторую половину июня. В сентябре будут проведены пересдачи.

    Экзамены для выпускников девятых классов также пройдут в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.

    Как ранее сообщало «URA.RU», Роcобрнадзор разработал способ поиска виновных в «утечке» ЕГЭ.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #образование #егэ
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть