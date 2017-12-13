В Госдуме аплодисментами поблагодарили военных, вернувшихся из Сирии

Москва, 13 декабря. В среду на пленарном заседании депутаты Госдумы РФ поздравили российских военных, вернувшихся из Сирии, и выразили им аплодисментами свою благодарность.

С предложения поблагодарить военнослужащих начал заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Давайте выскажем слова благодарности и поздравим наших военных, которые вернулись из Сирии после выполнения боевых задач», — обратился он к депутатам.

Депутаты Госдумы предложение Володина поддержали и стоя аплодировали российским военным.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Накануне, как сообщало URA.RU, из Сирии уже вернулись бомбардировщики Ту-22М3. Сегодня также стало известно о прибытии в Россию воздушного судна Ан-72. Российские военные базы в сирийских городах Хмеймим и Тартус пока продолжают функционировать.