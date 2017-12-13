Хмеймим: Минобороны РФ опубликовало видео, как ВКС РФ покидают Сирию

Хмеймим, 13 декабря. Россия продолжает вывод группировки войск из Сирийской арабской республики.

Военное ведомство России опубликовало видеозапись с взлетом самолетов ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.

Отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин лично посетил военный объект и объявил о начале вывода группировки войск из Сирии. Военный контингент будет сокращен на две трети, однако Россия сохранит в Сирии базы ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус».

Путин подчеркнул, что благодаря содействию российской стороны Сирия сохранила свое единство и суверенитет. В стране созданы все необходимые условия для дальнейшего политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций.