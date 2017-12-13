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Экономика
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Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

    Бойцы САА освободили от боевиков «Ан-Нусры» подземные ходы между Хамой и Идлибом. Саакашвили заявил, что готов стать премьером Украины. Пушков ответил Трампу на слова о победе США в САР. Киев задумался о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
    10:55 13 Декабря 2017
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    Бойцы САА освободили от боевиков «Ан-Нусры» подземные ходы между Хамой и Идлибом

    Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

    Бойцы правительственных сил Сирии освободили от боевиков «Ан-Нусры» (запрещенная в России группировка — прим. ред.) подземные ходы между Хамой и Идлибом.
    Террористы из различных группировок практикуют строительство целых подземных крепостей, где они могут укрыться от авианалетов или артиллерийских обстрелов. Обычно подобные туннели роют в сельской местности, где нет крупных населенных пунктов, где у домов крепкие стены подвалов, способные выдержать взрывы снарядов и бомб.
    Также эти ходы сообщения могут использоваться для скрытного перемещения и минирования позиций противника.
     

    Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины

    Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и взять на себя ответственность «за нормальное правительство Украины».
    Также он отметил, что никогда, «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты, так как он считает, что баллотироваться в президенты Украины должны только коренные жители страны.
     

    Пушков прокомментировал слова Трампа о победе США в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

    «Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.
    Ранее Трамп заявил, что США добились победы над запрещенным в России ИГ1 в Ираке и Сирии.
    «Хватит приписывать себе чужие победы», — добавил Алексей Пушков.
     

    Украина задумалась о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

    Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

    «Украинская железная дорога» рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
    «Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — заявил Омелян.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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