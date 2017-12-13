Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

Также эти ходы сообщения могут использоваться для скрытного перемещения и минирования позиций противника.

Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и взять на себя ответственность «за нормальное правительство Украины».

Также он отметил, что никогда, «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты, так как он считает, что баллотироваться в президенты Украины должны только коренные жители страны.