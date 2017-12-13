Видеодайджест новостей, утро 13 декабря 2017 года

Бойцы САА освободили от боевиков «Ан-Нусры» подземные ходы между Хамой и Идлибом
Бойцы правительственных сил Сирии освободили от боевиков «Ан-Нусры» (запрещенная в России группировка — прим. ред.) подземные ходы между Хамой и Идлибом.
Террористы из различных группировок практикуют строительство
целых подземных крепостей, где они могут укрыться от авианалетов или артиллерийских обстрелов. Обычно подобные туннели роют в сельской местности, где нет крупных населенных пунктов, где у домов крепкие стены подвалов, способные выдержать взрывы снарядов и бомб.
Также эти ходы сообщения могут использоваться для скрытного перемещения и минирования позиций противника.
Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьер-министром Украины и взять на себя ответственность «за нормальное правительство Украины».
Также он отметил, что никогда, «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты, так как он считает, что баллотироваться в президенты Украины должны только коренные жители страны.
Пушков прокомментировал слова Трампа о победе США в Сирии
«Эти слова Трампа
не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин
, не Трамп», — написал
председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что США добились победы над запрещенным в России ИГ1 в Ираке и Сирии.
«Хватит приписывать себе чужие победы», — добавил Алексей Пушков.
Украина задумалась о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
«Украинская железная дорога» рассматривает вопрос
прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян
.
«Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — заявил Омелян.
1 Организация запрещена на территории РФ.