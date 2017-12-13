Новый аргумент в пользу потоков из РФ: Пушков прокомментировал взрыв газа в Австрии

Москва, 13 декабря. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с взрывом газопровода в Австрии.

Сенатор подчеркнул, что взрыв привел к уменьшению транзита газа через Украину, пишет Infox.ru.

Взрыв в Баумгартене привел к сниж. транзита газа через Украину на 23%. Цены на газ выросли. Новый аргумент в пользу новых потоков из России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

«Взрыв в Баумгартене привел к снижению транзита газа через Украину на 23%. Цены на газ выросли. Новый аргумент в пользу новых потоков из России», — написал российский сенатор в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Напомним, в минувший вторник на газовом хабе в Баумгартене прогремел мощный взрыв, причиной которого называют техническую неисправность. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек, порядка 60 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Сообщалось, что в результате взрыва транзит «Газпрома» через территорию Украины рухнул на треть. Без голубого топлива временно остались Венгрия, Германия и Италия.

В настоящее время газоснабжение восстановлено.