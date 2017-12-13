Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия
Политика
Новый аргумент в пользу потоков из РФ: Пушков прокомментировал взрыв газа в Австрии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый аргумент в пользу потоков из РФ: Пушков прокомментировал взрыв газа в Австрии

    10:41  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  13 Декабря 2017
    209

    Новый аргумент в пользу потоков из РФ: Пушков прокомментировал взрыв газа в Австрии

    Москва, 13 декабря. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с взрывом газопровода в Австрии.

    Сенатор подчеркнул, что взрыв привел к уменьшению транзита газа через Украину, пишет Infox.ru

    «Взрыв в Баумгартене привел к снижению транзита газа через Украину на 23%. Цены на газ выросли. Новый аргумент в пользу новых потоков из России», — написал российский сенатор в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Новый аргумент в пользу потоков из РФ: Пушков прокомментировал взрыв газа в Австрии

    Напомним, в минувший вторник на газовом хабе в Баумгартене прогремел мощный взрыв, причиной которого называют техническую неисправность. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек, порядка 60 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. 

    Сообщалось, что в результате взрыва транзит «Газпрома» через территорию Украины рухнул на треть. Без голубого топлива временно остались Венгрия, Германия и Италия. 

    В настоящее время газоснабжение восстановлено. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #австрия #пушков #газ #транзит #баумгартен #газовый хаб
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть