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Экономика
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Россия
Почти 200 млн рублей потратят на обустройство станции Кутейниково для приема новых поездов
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    Почти 200 млн рублей потратят на обустройство станции Кутейниково для приема новых поездов

    10:50  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  13 Декабря 2017
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    Почти 200 млн рублей потратят на обустройство станции Кутейниково для приема новых поездов

    Санкт-Петербург, 13 декабря. На обустройство станции Кутейниково в Зимовниковском районе Ростовской области для приема новых поездов потратят почти 200 миллионов рублей. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, уже два дня все пассажирские поезда южного направления проходят по новой железной дороге в обход Украины. На данный момент уже две станции — Зайцевка и Кутейниково — принимают четыре поезда Москва — Владикавказ, Санкт-Петербург — Кисловодск, Новосибирск — Адлер, Москва — Ростов. Правда, на Кутейниково пока останавливается только поезд Москва — Ростов, поскольку железнодорожное полотно было построено в кратчайшие сроки, а сами станции пока не полностью оборудованы для приема увеличенного пассажиропотока.

    Для создания необходимой инфраструктуры в Кутейниково «РЖДстрой» потратит порядка 200 миллионов рублей. Сотрудники полиции, обеспечивающие охрану правопорядка на новых станциях, уже приступили к работе и патрулированию Кутейниково и Зайцевки. За двое суток серьезных правонарушений не выявлено. Станции работают в штатном режиме.

    Напомним, 11 декабря РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины. Со слов главы Минтранса Максима Соколова, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых, которым ранее приходилось дважды пересекать границу Украины.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #железная дорога
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