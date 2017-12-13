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Спасатели начинают операцию по подъему разбившегося под Иркутском вертолета
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    Спасатели начинают операцию по подъему разбившегося под Иркутском вертолета

    10:28  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:28  13 Декабря 2017
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    Спасатели начинают операцию по подъему разбившегося под Иркутском вертолета

    Иркутск, 13 декабря. В Иркутской области начинается операция по подъему разбившегося на прошлой неделе вертолета.

    Сейчас из Братска везут специальный трос длиной 200 метров, который прикрепят с помощью Falcon к фюзеляжу и попытаются поднять его на поверхность вместе с телом погибшего. По мнению спасателей, второй человек – Егор Баньщиков — находится либо внутри вертолета, просто Falcon его не видит, либо под воздушным судном.

    Напомним, спасателям удалось найти вертолет, разбившийся на прошлой неделе на Братском водохранилище. Вчера с помощью глубоководного аппарата Falcon проведено исследование дна в радиусе 100 метров. На глубине 65 метров обнаружена основная часть фюзеляжа и тело одного погибшего. В настоящее время с 3 часов по московскому времени продолжаются работы по поиску второго погибшего. Вертолет лежит на левом боку, с правой стороны был пилот. Его по камере опознали местные жители.

    Автор: Юлия Кошкина
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