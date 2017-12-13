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«Пусть сходят к окулистам»: эксперт прокомментировал заявления Пентагона о выводе ВС РФ из Сирии
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    «Пусть сходят к окулистам»: эксперт прокомментировал заявления Пентагона о выводе ВС РФ из Сирии

    10:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:43  13 Декабря 2017
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    «Пусть сходят к окулистам»: эксперт прокомментировал заявления Пентагона о выводе ВС РФ из Сирии

    Москва, 13 декабря. Начавшийся вывод российских военных из Сирии – свершившийся факт, который не подлежит сомнению. Если в Пентагоне этого не видят, им стоит обратиться к окулистам, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Если военные в Пентагоне это не заметили, пусть к окулистам сходят, чтобы им зрение отрегулировали. Нам нет нужды здесь как-то реагировать на это. Начавшийся вывод наших сил и средств — это состоявшийся факт», — заявил Коротченко в интервью РИА Новости.

    Он также напомнил, что командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Суровикин ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину, какие части и техника и когда покинут САР.

    Коротченко подчеркнул, что данные доклад, как и возвращение военных на родину, широко освещается в российских СМИ, и посоветовал американской стороне следить за сюжетами и материалами российских журналистов, «если уж так плохо работает американская военная разведка».

    Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что американские военные ведомства не зафиксировали значимых сокращений численности российских военных в Сирии.

    В начале недели президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российских войск из Сирии. Уже сообщалось, что после выполнения задач в САР в Россию вернулись воздушное судно Ан-72, а также самолеты Ту-22М3.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вс рф #коротченко
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