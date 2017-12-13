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Интерьер нового внедорожника Mercedes G-Class презентовали в Германии
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    Интерьер нового внедорожника Mercedes G-Class презентовали в Германии

    10:20  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:22  13 Декабря 2017
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    Интерьер нового внедорожника Mercedes G-Class презентовали в Германии

    Берлин, 13 декабря. Компания Mercedes-Benz провела официальную презентацию интерьера нового Gelandewagen. Экстерьер авто будет представлен публике только в январе на автосалоне в Детройте.

    В новом Gelandewagen теперь есть два 12,3-дюймовых тачскрина цифровой панели и мультимедийного комплекса в стиле E-class. Автомобиль получил торпеду с подрезанным рулем, оснащенным сенсорными клавишами. Уже в «базе» владелец Gelandwagen получает кожаные кресла с памятью водительского места и обогревом обоих рядов.

    Эксперты заявляют, что не стоит строить иллюзий по поводу существенных изменений во внешности Mercedes-Benz Gelandwagen.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #mercedes #авто #презентация
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