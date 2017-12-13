Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия
Политика
Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы

    10:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:34  13 Декабря 2017
    375

    Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы

    Москва, 13 декабря. Президент Путин представил на рассмотрение российской Государственной Думы законопроект, в рамках которого предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Сирией о расширении существующей в сирийском порту Тартус базы ВМФ РФ — пункта материально-технического обеспечения российского флота в Средиземном море. 

    Документ с соответствующим названием появился в электронной базе законопроектов, рассматриваемых Госдумой. Официальный представителем президента при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации данного законопроекта назначен заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Работа над подготовкой документов для преобразования пункта материально-технического обеспечения в Тартусе были начаты Минобороны РФ еще в октябре 2016 года.

    Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы

    Напомним, в настоящее время пункт материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус не является полноценной военной базой, несмотря на то, что это предлагал президент Сирии Башар Асад — в России сочли, что этом может привести к эскалации конфликта в Сирии. Тем не менее, с помощью российской дноуглубительной техники в порту были проведены масштабные работы по углублению фарватера, что позволило порту принимать крупнотоннажные корабли.

    Российские и западные СМИ признавали, что ПМТО ВМФ РФ в Тартусе имеет большое значение для обеспечения российского присутствия на Ближнем Востоке.

    Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть