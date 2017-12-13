Сирия: Путин внес проект расширения базы в Тартусе на рассмотрение Госдумы

Москва, 13 декабря. Президент Путин представил на рассмотрение российской Государственной Думы законопроект, в рамках которого предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Сирией о расширении существующей в сирийском порту Тартус базы ВМФ РФ — пункта материально-технического обеспечения российского флота в Средиземном море.

Документ с соответствующим названием появился в электронной базе законопроектов, рассматриваемых Госдумой. Официальный представителем президента при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации данного законопроекта назначен заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Работа над подготовкой документов для преобразования пункта материально-технического обеспечения в Тартусе были начаты Минобороны РФ еще в октябре 2016 года.

Напомним, в настоящее время пункт материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус не является полноценной военной базой, несмотря на то, что это предлагал президент Сирии Башар Асад — в России сочли, что этом может привести к эскалации конфликта в Сирии. Тем не менее, с помощью российской дноуглубительной техники в порту были проведены масштабные работы по углублению фарватера, что позволило порту принимать крупнотоннажные корабли.

Российские и западные СМИ признавали, что ПМТО ВМФ РФ в Тартусе имеет большое значение для обеспечения российского присутствия на Ближнем Востоке.