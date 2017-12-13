«Наши под белым флагом»: в соцсетях обсуждают решивших ехать в Пхенчхан российских спортсменов

Москва, 13 декабря. Международный Олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить Олимпийский комитет России от участия в предстоящей зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Российская, равно как и мировая общественность, была ошеломлена этим решением.

Многие россияне призвали бойкотировать Олимпийские игры, некоторые заявили, что выступление под нейтральным флагом — а именно такое условие присутствия российских спортсменов в Южной Корее поставил МОК — станет унижением.

Президент России Владимир Путин, комментируя резонансную тему, отметил, что ехать на Олимпиаду, конечно, надо, а главное — поддержать российских спортсменов, ведь для них Игры, проводимые раз в четыре года, это уникальный шанс заявить о себе и прославить свою спортивную школу.

Российские атлеты заявили, что хотят участвовать в Олимпийских играх, чтобы тем самым доказать всему миру свою правоту. Международный Олимпийский комитет не нашел оснований не пускать на Игры россиян, ранее не замеченных в употреблении допинга.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что спортсмены, которые поедут в Пхенчхан в феврале — эгоисты.

«Это какой страны спортсмены и почему за них болеть надо? Эти люди к России не имеют никакого отношения, раз едут под нейтральным флагом! Они едут отстаивать свои амбиции и свои эгоистичные принципы! Ни патриотизма, ни чести у них нет!» — эмоционально высказался один из пользователей Facebook.

«За них молиться надо и скорбеть, что в таком искушении не устояли. Наши под белым флагом — дурно становится. Какая жуткая подмена ценностей», — не оценила решения спортсменов ехать в Пхенчхан другая участница обсуждения.

«Я всегда буду болеть за свою страну. Но не смогу болеть за людей, ходящих под белым флагом. Поддаться искушению и вцепиться в «кость брошенную» нашей стране просто предательство. Смотреть весь этот фарс не буду!» — заявил другой пользователь Facebook.

Впрочем, нашлись и те, кто смотрит Олимпиаду ради спорта — голосов в поддержку российских олимпийцев, поставленных в очень неудобное положение, оказалось достаточно.

«Правильно! А мы будем поддерживать их и болеть! Нельзя сдаваться», — написала российская болельщица.

«Россия сильна людьми дела. Именно они — честные профессионалы — ее гордость. Успехов им, счастье, что они у нас есть. И весь мир должен об этом знать, непременно. Потому что мы — его неотъемлемая часть. Очень достойное объяснение спортсменами своей мужественной позиции», — отметила другая пользователь Facebook.

«Жду Олимпиады и буду обязательно болеть за наших! Люди важнее государственных амбиций», — подчеркнула женщина, которая неравнодушна к российским спортсменам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Кремль поддерживает решение Олимпийского комитета России, который одобрил участие спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Песков вслед за Путиным, Медведевым и другими российскими политиками заявил, что главное — не поддаваться эмоциям, а поддержать спортсменов.