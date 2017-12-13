Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Сбербанк и Alibaba не смогли договориться о создании совместного предприятия
Украина
Экс-боец АТО избил журналиста Коцабу в центре Киева и выложил видео в Сеть
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-боец АТО избил журналиста Коцабу в центре Киева и выложил видео в Сеть

    10:20  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:20  13 Декабря 2017
    579

    Экс-боец АТО избил журналиста Коцабу в центре Киева и выложил видео в Сеть

    Киев, 13 декабря. Бывший боец АТО и член «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Алексей Бык избил в центре Киева на Крещатике украинского журналиста Руслана Коцабу.

    Видео с инцидентом Бык выложил на своей странице в Facebook, отметив, что «ограничился одной подачей» только потому, что во время случайной встречи с Коцабой был не один.

    О подробностях произошедшего пока не сообщается. На опубликованном видео звук отсутствует. Коцаба пока не давал комментариев по поводу инцидента.

    Напомним, власти Украины обвиняли Руслана Коцабу в государственной измене и препятствии деятельности ВСУ. 1,5 года журналист находился под стражей. Позже обвинения с него были сняты, однако затем украинский суд возобновил рассмотрение дела. В июле 2017 года Коцаба уже сообщал о нападениях на него со стороны националистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #нападение #журналист #коцаба
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть