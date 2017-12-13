Экс-боец АТО избил журналиста Коцабу в центре Киева и выложил видео в Сеть

Киев, 13 декабря. Бывший боец АТО и член «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Алексей Бык избил в центре Киева на Крещатике украинского журналиста Руслана Коцабу.

Видео с инцидентом Бык выложил на своей странице в Facebook, отметив, что «ограничился одной подачей» только потому, что во время случайной встречи с Коцабой был не один.

О подробностях произошедшего пока не сообщается. На опубликованном видео звук отсутствует. Коцаба пока не давал комментариев по поводу инцидента.

Напомним, власти Украины обвиняли Руслана Коцабу в государственной измене и препятствии деятельности ВСУ. 1,5 года журналист находился под стражей. Позже обвинения с него были сняты, однако затем украинский суд возобновил рассмотрение дела. В июле 2017 года Коцаба уже сообщал о нападениях на него со стороны националистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.